Everton penalizzato di 10 punti per irregolarità finanziarie

Fulmine a ciel sereno in casa Everton: il club inglese è stato penalizzato di 10 punti in classifica. È questo quanto deciso da una commissione indipendente della Premier League, intenta a punire l'Everton per aver violato il fair play finanziario . Il comunicato integrale: "Una Commissione indipendente ha imposto una detrazione immediata di 10 punti all'Everton FC per aver violato le regole di redditività e sostenibilità (PSR) della Premier League. La Premier League ha presentato una denuncia contro il club e all'inizio di quest'anno ha deferito il caso a una commissione indipendente. Nel corso del procedimento, il Club ha ammesso di aver violato i PSR per il periodo terminato la stagione 2021/22, ma l’entità della violazione è rimasta controversa. Dopo un'udienza di cinque giorni il mese scorso - prosegue il comunicato -, la Commissione ha stabilito che il calcolo del PSR dell'Everton FC per il periodo in questione ha comportato una perdita di 124,5 milioni di sterline, come sostenuto dalla Premier League, che ha superato la soglia di 105 milioni di sterline consentita dai PSR. La Commissione ha concluso che dovrebbe essere imposta una sanzione sportiva sotto forma di una detrazione di 10 punti. Tale sanzione ha effetto immediato ." Con tale penalità, la Premier League ha una nuova classifica: l'Everton scende così all'ultimo posto , a pari punti (4) con il Burnley.

La replica dell'Everton

"L'Everton Football Club è scioccato e deluso dalla decisione della Commissione della Premier League." Inizia così il comunicato dell'Everton in risposta alla penalità di 10 punti subìta. "Il Club ritiene che la Commissione abbia imposto una sanzione sportiva del tutto sproporzionata ed ingiusta. Il Club ha già comunicato l'intenzione di ricorrere in appello alla Premier League. Il processo di appello inizierà ora e il caso del Club sarà ascoltato a tempo debito da una commissione d'appello nominata secondo le regole della Premier League." Nel testo pubblicato in data odierna, la società inglese respinge le accuse: "L'Everton sostiene di essere stato aperto e trasparente nelle informazioni fornite alla Premier League e di aver sempre rispettato l'integrità del processo. Il Club non riconosce la constatazione di non aver agito con la massima buona fede e non comprende che si tratti di un'accusa avanzata dalla Premier League nel corso del procedimento. Sia la durezza che la severità della sanzione imposta dalla Commissione non riflettono né in modo giusto né ragionevole le prove presentate." Infine, l'Everton conclude così il suo comunicato: "Il Club monitorerà inoltre con grande interesse le decisioni prese in ogni altro caso riguardante le regole di profitto e sostenibilità della Premier League. L’Everton non può commentare ulteriormente la questione finché il processo di appello non si sarà concluso."