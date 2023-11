Obi-Martin, la nuova stella Arsenal: 15 anni e 10 gol segnati al Liverpool

Arsenal, chi è Chido Obi-Martin

Nato a Glostrup il 29 novembre del 2007, nella periferia occidentale di Copenaghen, Obi-Martin ha mosso i primi passi per il Copenhagen Boldklub, uno dei due club fusi per formare l'FC Copenaghen e nel quale hanno avviato la loro carriera calciatori Michael Laudrup e Nicklas Bendtner. Poi l'approdo ai Gunners, dove ha già giocato per diverse fasce di età. È entrato come sostituto in Premier League 2 e ha giocato nella UEFA Youth League, l'equivalente U19 della Champions League, ma ha anche avuto la chance di allenarsi con la prima squadra di Mikel Arteta. La possibilità per lui di giocare per Nigeria (viste le origini del papà), Danimarca e Inghilterra. Dopo una parentesi nella nazionale inglese, è poi tornato sui suoi passi optando per quella danese: di certo la questione nazionale creerà ancora dibattito nei prossimi tempi. Obi-Martin è già conosciutissimo a livello giovanile, ma i 10 gol rifilati al Liverpool U16 lo hanno, ovviamente, reso noto anche a livello internazionale. Il risultato finale è stato di 14-3 per l'Arsenal, con il 15enne che ha praticamente segnato in tutti i modi.