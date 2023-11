Diretta Manchester City-Liverpool ore 13.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - La 13 giornata della Premier League si apre a Manchester con lo scontro diretto tra il City 1° in classifica ed il Liverpool 2°. I Citizens di Guardiola hanno un solo punto di vantaggio (28 a 27) sui Reds di Klopp dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 a casa del Chelsea nell'ultima giornata prima della pausa Nazionali. Non sono state settimane semplici quelle in casa dei campioni in carica sia fuori dal campo per via dello "spettro Serie C" dopo la dura sanzione inflitta all'Everton per irregolairà finanziarie e anche in campo con le condizioni della stella Erling Haaland. Il norvegese ha riportato una distorsione alla caviglia nel corso dell'amichevole della sua Nazionale contro le Isole Far Oer ma dovrebbe farcela per il big-match odierno.