Il City pareggia in casa contro il Liverpool per 1-1 dopo un match tirato e molto equilibrato. Padroni di casa avanti con il solito Haaland al 27° servito a dovere da Akè. Il Liverpool pareggia solo nel finale di gara quando all'80° Alexander-Arnold sfrutta un assist di Salah e la mette alle spalle di Ederson. In classifica, il City mantiene momentaneamente la vetta della classifica, con un punto di vantaggio sul Liverpool secondo.