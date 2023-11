Premier League, la protesta dei tifosi dell'Everton arriva dal cielo

La penalizzazione di dieci punti all'Everton in Premier League ha mandato su tutte le furie i tifosi, che vorrebbero lo stesso trattamento anche per altre squadre, in particolare Manchester City e Chelsea , sotto l'occhio del ciclone. Anche Guardiola ha espresso il suo pensiero, spiegando che si tratta di una cosa differente. Una situazione che ha innervosito i supporters dei royal blue, che hanno alzato la voce a modo loro.

Il messaggio durante City-Liverpool

"La Premier League è corrotta" - questo il messaggio scritto su uno striscione e trasportato da un aereo sopra l'Etihad Stadium, durante Manchester City-Liverpool. Le immagini hanno fatto subito il giro del web. Ma cosa è successo? Ai Toffess è stato inflitto un -10 per alcune irregolarità riguardo il Fair Play Finanziario. In Inghilterra ora anche il Manchester City e il Chelsea sono sotto inchiesta. Come spiega il Telegraph il caso della squadra di Sean Dyche, a differenza di quello dei Citizen, era quasi pronto per essere ascoltato quando le accuse sono state annunciate a marzo. Il periodo di valutazione per il club di Liverpool, sempre stando al tabloid inglese, è il triennio che è terminato nel 2021-22 e si riferisce a una questione fiscale relativa ai prestiti per il nuovo stadio del club a Bramley-Moore Dock. Invece per quanto riguarda il team di Guardiola le infrazioni sarebbero avvenute su più cicli finanziari.