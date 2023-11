Guardiola e il segreto al City: “Seduco i giocatori”

"Futuro? Un anno e mezzo nel calcio è lungo"

Guardiola ha poi parlato anche del suo futuro con il club inglese: "Altri anni oltre il contratto? Ho energie, certo che è una possibilità. Un anno e mezzo è un periodo lungo nel calcio, sono arrivato otto stagioni fa e guardate cos'è successo". Sul momento della squadra: "Stiamo performando molto bene, dobbiamo continuare. Sono molto felice delle nostre prestazioni, l'unica partita in cui abbiamo concesso molte chance è stata col Chelsea. Per il resto abbiamo medie simili alla scorsa stagione". Sugli indisponibili: "Non sono troppo ottimista sul poter recuperare qualcuno. Penso che vedremo gli stessi che hanno giocato col Liverpool. Stones sta meglio, potrebbe fare magari qualche minuto. De Bruyne deve rimettersi, lui ha detto di voler tornare a dicembre o nel nuovo anno. Che sia un felice anno nuovo per tutti!". Infine un ricordo per Terry Venables: "Da tifoso del Barcellona, ci ha riportato la Liga dopo oltre un decennio. Il suo impatto è stato incredibile, ha introdotto cose mai viste prima, un certo tipo di pressing e ricordo come i nostri difensori centrali segnavano o i racconti di quanto fosse divertente quando cantava Sinatra negli show catalani... Un vero gentiluomo. Sfortunatamente non ha vinto la Champions, quella finale persa con lo Steaua. Una grande perdita per il calcio inglese, per la sua famiglia, per la moglie. Condoglianze".