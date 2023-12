Onana apre il fronte Coppa d'Africa: che succede se non risponde al Camerun?

Gli errori contro il Galatasaray , il tabloid scatenati e nuovi grattacapi all'orizzonte per Andre Onana . Se non dovesse rispondere alla convocazione del Camerun per partecipare alla prossima edizione della Coppa d'Africa , in programma a gennaio , l'ex potrebbe dell' Inter potrebbe essere "bandito" dal Manchester United a causa di una regola della FIFA .

Onana, la Coppa d'Africa e il regolamento FIFA

Onana si era ritirato dalla nazionale dopo aver lasciato la squadra durante la Coppa del Mondo in Qatar, ma è tornato in squadra dopo aver ricostruito il suo rapporto con il ct Rigobert Song. Tuttavia, come azzarda il Sun, Onana avrebbe pensato di rinunciare alla Coppa d'Africa per concentrarsi sul Manchester United dove è stato protagonista di un avvio con molte più ombre che luci. Se così fosse però la FIFA potrebbe vietare al portiere di giocare con i Red Devils.

Il regolamento della FIFA recita, infatti: "Un giocatore che è stato convocato dalla sua Federazione per una delle sue squadre rappresentative, salvo diverso accordo con la Federazione interessata, non ha diritto a giocare per il club presso il quale è tesserato durante il periodo per il quale è stato convocato o avrebbe dovuto essere liberato dai suoi impegni con il club, più un ulteriore periodo di cinque giorni".