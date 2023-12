Poker Liverpool al Fulham. De Zerbi ko, vince il Chelsea

Show ad Anfield Road dove il Liverpool batte il Fulham per 4-3: per i Reds in gol sono andati Alexander-Arnold (doppietta), MacAllister e Endo mentre per gli ospiti Wilson, Tete e De Cordova-Reid. Con questa vittoria, la squadra di Klopp sale al secondo posto alle spalle dell'Arsenal. Vince anche il Chelsea contro il Brighton di De Zerbi: due volte Enzo Fernandez e Colwill regalano i tre punti ai Blues. Pari per l'Aston Villa di Zaniolo fermato sul 2-2 dal Bournemouth. Termina 1-1 invece la gara tra West Ham e Crystal Palace: decidono le reti di Kudus e Edouard.