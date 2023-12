Arsenal, la corsa Premier continua: contro il Luton pazzesco 4-3 al 97’!

L'Arsenal non perde l'occasione per allungare sulle inseguitrici in Premier League. La squadra di Arteta ha infatti vinto in trasferta all'ultimo secondo con il risultato finale di 4-3 in casa del Luton. Il match inizia nel migliore dei modi per i Gunners con la rete di Martinelli al 20'. Il vantaggio dura appena 5', con Osho che porta il punteggio sull'1-1. In chiusura di primo tempo Gabriel Jesus riporta l'Arsenal avanti, ma nelle fasi iniziali della seconda frazione di gara i gol di Adebayo e Barkley portano sul 3-2 il Luton. La rete del 3-3 viene segnata da Havertz al 60' e all'ultimo minuto gli ospiti trovano anche il gol della vittoria con Rice. L'Arsenal è ora a +5 sul Liverpool secondo in classifica, che però ha una partita in meno.