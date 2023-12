Guardiola, l'annuncio è clamoroso: "Se succede di nuovo mi ritiro"

Momento particolare in Premier League per il Manchester City di Pep Guardiola, che non riesce più a vincere. La formazione dello spagnolo, infatti, ha perso in casa dell'Aston Villa nel turno infrasettimanale del campionato inglese e ora si ritrova in quarta posizione a meno sei dalla capolista Arsenal. Il City ha rimediato solo tre punti nelle ultime 4 giornate, pareggiando contro Chelsea, Liverpool e Tottenham, e perdendo sul campo della squadra di Emery, e non vince da più di un mese, dalla vittoria casalinga contro il Bournemouth del 4 novembre scorso.