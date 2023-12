Postecoglou, i numeri della crisi Tottenham: si è rotto l'incantesimo?

Che succede al Tottenham di Postecoglou? E' più o meno questa la domanda che si stanno ponendo tutti, soprattutto alla luce degli ultimi risultati in Premier League . Nel turno infrasettimanale gli Spurs hanno perso ancora al White Hart Lane, terza nelle ultime cinque, contro il West Ham sprofondando in classifica. A questo si aggiunge anche un record negativo: sono la prima squadra nella storia della competizione a non riuscire a vincere cinque partite consecutive nonostante siano andati in vantaggio per 1-0. Un percorso strano visto che non più tardi di qualche settimana fa erano sulla bocca di tutti per gioco, risultati e, soprattutto, per essere lì in lotta per il vertice con City e Arsenal. Da fine ottobre, però, qualcosa sembra essere cambiato, o meglio inceppato. Difficile dare spiegazioni, ma i numeri raccontano da una crisi per il Tottenham.

Tottenham, un mese difficile: i numeri

Per capire qualcosa di più sul momento che sta vivendo il Tottenham dobbiamo necessariamente andare a vedere i numeri. In certi casi possono dare indicazioni importanti e per gli Spurs stanno diventando sempre più negativi. Inspiegale come la squadra possa passare dall'essere bella e vincente a brutta e perdente. Eppure c'è un Tottenham prima e ora c'è anche un dopo. Il momento più difficile dall'arrivo di Postecoglou ed è proprio in queste situazioni in cui si deve avere la forza, soprattutto mentale, di resistere alle eventuali critiche e superare le difficoltà.

Ma andiamo nel dettaglio: gli Spurs non vincono in Premier dal 27 ottobre, fino a quel momento erano 6 vittorie e un pari - contro l'Arsenal - poi quattro sconfitte nelle ultime cinque giocate con il pareggio contro il City (3-3 all'Etihad). 15 gol fatti nelle prime sei uscite e appena 7 nelle ultime, ma a far pensare sono i gol subiti: soltanto sette nel periodo positivo e ben 13, quasi il doppio, nelle restanti gare. Il tutto è partito da quella sonora scoppola rimediata contro il Chelsea, un 4 a 1 casalingo e chiuso in nove che ha tolto certezze al Tottenham. Da quella gara gli Spurs non sono più gli stessi e ora nel weekend c'è il Newcastle: Postecoglou vuole uscire dalla crisi per non entrare in un vortice ancor più negativo in classifica.