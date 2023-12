Diretta Aston Villa-Arsenal ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Dopo il successo infrasettimanale contro i campioni in carica del Manchester City, la banda dell'Aston Villa di Unai Emery si prepara ad ospitare al Villa Park l'Arsenal capolista. Una notte speciale per il tecnico dei Villains, passato dai Gunners 4 anni fa in una esperienza durata 18 mesi ma che ha permesso ai londinesi di ritrovarsi campioni del futuro lanciati proprio dal tecnico basco (Saka su tutti). Una gara che potrebbe portare l'Aston Villa ad un punto dalla vetta e che, dall'latra parte, permetterebbe agli uomini di Arteta di consolidare un prezioso primo posto.