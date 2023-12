United umiliato 3-0 a Old Trafford. Emery stende l'Arsenal, Premier riaperta!

MANCHESTER (Inghilterra) - Ancora una figuraccia per il Manchester United che all'Old Trafford ne prende tre dal Bournemouth che passa con le reti di Solanke, Billing e Senesi. La squadra di ten Hag, in totale confusione, resta ferma al sesto posto in classifica. Nell'anticipo delle 13:30 vince con fatica il Liverpool che si sbarazza del Crystal Palace grazie alle reti di Salah e Elliott e sale momentaneamente in testa alla Premier. Pari per il Brighton di De Zerbi a cui non è bastata la firma di Adingra per battere il Burnley. Nelle altre gare, vince lo Sheffield contro il Brentford mentre termina 1-1 la sfida tra Wolves e Nottingham grazie alle reti di Toffolo e Cunha.