Guardiola trema a Luton, poi la ribalta: il City respira. Chelsea, altro tonfo

Il Manchester City torna a vincere in campionato. Dopo tre pareggi e una sconfitta, la squadra di Guardiola vince 2-1 in rimonta sul campo del Luton nel 16° turno di Premier League e sale a quota 33 punti, a meno 4 dalla capolista Liverpool. Il City va sotto nel recupero del primo tempo per la rete di Adebayo per i padroni di casa ma poi riesce a ribaltare il risultato in tre minuti nella ripresa grazie ai gol di Bernardo Silva e Grealish tra il 62' e il 65'.