Adebayo sognando Vardy: la gloria all'improvviso in Premier League

Nel "Mai dire Gol" degli anni Novanta sarebbe entrato di diritto nella rubrica "All'improvviso uno sconosciuto". Da qualche giorno, però, nessuno può più dire di non conoscere Elijah Adebayo . Nemmeno Guardiola e Arteta . Gli allenatori di Manchester City e Arsenal hanno sperimentato da vicino le doti del centravanti del Luton Town. Uno che non fa differenze quando c'è da fare la differenza. Ha segnato prima ai Gunners e poi ai campioni del Treble. Alla fine le due big sono riuscite a sfangarla, ma non senza soffrire contro i neopromossi di Rob Edwards.

Nel rocambolesco 4-3 con cui l'Arsenal ha vinto il 5 dicembre a Kenilworth Road, Adebayo aveva segnato il gol del momentaneo 2-2. Cinque giorni dopo, l'uomo del momento ha addirittura portato avanti i suoi prima che Bernardo Silva e Grealish ristabilissero le gerarchie con una faticosa rimonta. "Vedere il mio nome nel tabellino insieme a quelli di certi campioni fa impressione" ha detto il 25enne che nel febbraio del 2021 era ancora in League Two, la quarta serie inglese, con il Walsall. Plasmatosi nell'Accademy del Fulham, pensava di essere ormai fuori tempo massimo non avendo mai potuto giocarsi una vera chance a Craven Cottage.

Tifando Osimhen e Boniface

Tra l'altro, Elijah non è mai stato un finalizzatore in grado di attirare l'attenzione: con Cheltenham Town, Swindon Town, Stevenage e Walsall solo una volta è andato in doppia cifra, nella stagione 2020-21 quando il Luton Town l'ha monitorato acquistandolo nel mercato invernale dandogli così la prima occasione del doppio salto: 5 gol nel suo primo approccio in Championship, 15 la scorsa stagione trascinando il club per la prima volta nella sua storia in Premier League, conquistata dopo aver vinto ai rigori la finale play off con il Coventry City.

Non è, insomma, un novello Jamie Vardy, che quando sbarcò in Premier e poi al titolo con il Leicester era comunque conosciuto per aver segnato tanto già nelle categorie inferiori. A questo punto, però, ci sta che Elijah Adebayo si ispiri proprio alla storia di quel carneade partito dai gradini più bassi per arrivare fino in Nazionale. Prima punta strutturata (193 cm per 90 kg), il nativo di Londra ha origini nigeriane e quando gioca la Nazionale di Osimhen e Boniface non si perde una partita. Sa di non avere possibilità di essere convocato per i Tre Leoni, ma adesso che ha segnato ad Arsenal e Manchester City in Nigeria più d'uno s'è accorto che esiste. Adebayo, all'improvviso, non è più uno sconosciuto.