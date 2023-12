Primo arbitro donna in Premier League: chi è e che partita dirigerà

Sabato 23 dicembre sarà una data da segnare sul calendario in Premier League. Il motivo? Per la prima volta un arbitro donna dirigerà un match del campionato inglese. Si tratta di Rebecca Welch, che fischierà l'inizio e il triplice fischio della sfida tra Fulham e Burnley. Una partita molto delicata soprattutto per gli ospiti, che hanno bisogno di punti per cercare di non sprofondare in classifica. La zona salvezza è distante solo cinque lunghezze e ogni gara può avere un significato importante. Inoltre, Sam Allison sarà il primo ufficiale di gara di colore a dirigere una partita dopo 15 anni (l'ultima volta Uriah Rennie nel 2008): Sheffield United-Luton Town nel Boxing Day. Altra sfida per non retrocedere.