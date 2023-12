Ten Hag rischiatutto, a Liverpool si gioca il posto: Potter per lo United

I l Tottenham vince anche al City Ground contro il Nottingham Forest e archivia definitivamente quella striscia di 5 gare senza successo che aveva allontanato gli Spurs dalle parti più nobili della classifica. Grazie alle reti di Richarlison e Kulusevski, la squadra di Postecoglou aggancia il City al quarto posto, e si rimette a -4 dalla capolista Liverpool. Domani, invece, dopo la sconfitta rimediata in settimana contro il Bayern Monaco e la conseguente eliminazione dalla Champions League, un Man United sempre più in crisi fa visita proprio alla prima della classe. Difficile pensare a un impegno peggiore dopo il fallimento della spedizione europea: quella contro il Liverpool, infatti, oltre a essere la rivalità più sentita dal popolo dei Red Devils, evoca ricordi recenti decisamente dolorosi. A marzo scorso, infatti, proprio ad Anfield Road la banda ten Hag aveva subìto una delle peggiori sconfitte della propria storia, crollando sotto i colpi di un Liverpool spietato: un 7-0 propiziato dalle doppiette di Gakpo, Nunez e Salah e dalla rete di Firmino. Un risultato mai digerito dalla parte rossa di Manchester, ma che era stato seppellito nella parte più remota dell’orgoglio Red Devils grazie a una cavalcata che a fine stagione aveva portato in dote un trofeo (la Coppa di Lega), un’altra finale (quella di FA Cup), e un terzo posto che aveva restituito la Champions e condotto tutti a mettere da parte la dolorosa parentesi. In queste ore, invece, quei fantasmi sono riemersi tutti, aggiungendo – come se non bastasse – ulteriore pressione su un ten Hag già additato come il colpevole numero uno di una situazione che continua a complicarsi e che al momento non sembra far intravedere facili vie d’uscita. Tanto che le voci di un clamoroso esonero dell’olandese nel caso di una nuova pesante sconfitta contro gli odiati rivali si sono fatte in queste ore sempre più insistenti. Su ten Hag incombe la figura di Graham Potter: l’ex allenatore di Brighton e Chelsea è, infatti, in cima alla lista stilata da Sir Jim Ratcliffe, il magnate inglese che entro marzo acquisirà il 25% dei Red Devils e che, da quanto trapela, dovrebbe prendere il comando delle operazioni sportive. Secondo il Sun, Ratcliffe e Potter si sarebbero già incontrati: un incontro, per il momento, solo conoscitivo, visto che l’intenzione generale rimane quella di concedere a ten Hag la possibilità di giocarsi le proprie carte fino alla fine della stagione. «Non c’è nessuna preoccupazione - ha detto l’ex tecnico dell’Ajax - In questi mesi siamo stati incostanti, quindi bisogna lavorare per far sì che la squadra torni agli standard che ci aspettavamo. Ma possiamo ancora vincere sia in questa stagione che a lungo termine».