Terrore in Premier: il Luton conferma, per Lockyer infarto in campo!

Lockyer, il precedente

Hooper, l'arbitro dell'incontro, ha mandato tutti negli spogliatoi al minuto 65, sul risultato di 1-1. Lockyer, purtroppo, non è nuovo a episodi del genere: il capitano del Luton era stato colto da un altro malore lo scorso 27 maggio, in occasione dei play-off contro il Coventry. Gli attimi di panico si trasformarono in gioia, con il calciatore classe 1994 che si ristabilì prontamente e i compagni di squadra che conquistarono - dedicandogliela - una storica promozione in Premier League. Lockyer, a causa della fibrillazione atriale di cui soffre, aveva subito un'operazione chirurgica al cuore, salvo poi ricevere l'ok per tornare a svolgere l'attività agonistica. "Non dovrebbe succedermi di nuovo", commentò il giocatore dopo l'intervento, parole che oggi assumono un contorno decisamente diverso...