City raggiunto, Guardiola si dispera: il ghigno di Hodgson è già un meme

Oltre il danno, la beffa. Il Manchester City sta vivendo un periodo decisamente complicato in Premier League : nelle ultime cinque partite del campionato inglese la squadra di Guardiola ha ottenuto una sola vittoria. Nel pomeriggio è infatti arrivato l'incredibile pareggio casalingo contro il Crystal Palace con il risultato di 2-2 . I padroni di casa hanno dominato la sfida dell' Etihad Stadium in lungo e in largo, portandosi avanti di due reti con Grealish e Lewis e vedendosi annullare un gol per fuorigioco. Le uniche due occasioni create dagli ospiti, comunque, si sono rivelate sufficienti a recuperare il punteggio: Mateta prima segna e poi si guadagna un calcio di rigore, realizzato da Olise al 95'.

Guardiola, la reazione di Hogdson diventa virale

Il tecnico dei Citizens, visibilmente frustrato per la situazione, si è disperato a bordo campo mettendosi le mani in testa. Le telecamere, mentre Pep esternava tutta la sua delusione, hanno inquadrato Roy Hogdson. Il tecnico del Crystal Palace, vedendo la reazione di Guardiola, non è riuscito a trattenere le risate. L'immagine del ghigno di Hogdson ha subito fatto il giro del web, e i tifosi sui social network hanno iniziato a commentarla in massa. "Anche da tifoso del City, è stata una scena divertente" e "Calcio giurassico, non potete capire..." sono solo alcune delle frasi degli appassionati sui social.