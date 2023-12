Com'è umano il Manchester City quando manca Haaland

Il Manchester City senza Haaland si riscopre umano, mettendo a nudo debolezze inedite per un gruppo di cannibali capaci nella scorsa stagione di fare incetta di trofei. In casa contro il Crystal Palace, la squadra di Guardiola si fa rimontare il doppio vantaggio, sprecando l’opportunità di portarsi a -1 dalla capolista Liverpool, che stasera, battendo ad Anfield un Man United in crisi nera, potrebbe addirittura allungare a +6 sui campioni d’Inghilterra. Non lo digerirà facilmente questo pareggio Pep Guardiola: i campioni d’Europa, infatti, ancora privi di Haaland - rimasto ai box per il problema al piede e in dubbio anche per il Mondiale per club - si sono fatti beffare proprio nel finale dalla squadra guidata dal mitico Roy Hogdson.