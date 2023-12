De Zerbi ko: l'Arsenal torna in vetta. Aston Villa in rimonta, City quarto

L'Arsenal non ha intenzione di mollare la vetta della Premier League. I Gunners, nel match valevole per la 17ª giornata del campionato inglese, si sono imposti in casa sul Brighton di De Zerbi con il risultato di 2-0. Ad aprire la sfida ci ha pensato il gol realizzato da Gabriel Jesus al 53' prima del raddoppio di Havertz all'87'. La squadra di Arteta ha ottenuto con merito i tre punti al termine di una sfida dove non sono mancate le occasioni da gol da una parte e dall'altra. L'Arsenal resta così in testa alla classifica a +1 sull'Aston Villa.