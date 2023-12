Premier, Liverpool bloccato dallo United: Klopp rimane dietro l'Arsenal

Finisce 0-0 la partita del 17° turno di Premier League tra Liverpool e Manchester United. Klopp e Ten Hag si dividono la posta in palio in una gara molto equilibrata e caratterizzata da poche emozioni. Nel finale, i Reds hanno sfiorato il gol del vantaggio con l'occasione d'oro capitata sui piedi di Joe Gomez, che non è riuscito però ad inquadrare la porta da ottima posizione. Al 95' minuto, invece, l'espulsione per l'ex Milan Dalot, che ha rimediato due gialli in un pochi secondi.