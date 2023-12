De Zerbi ringrazia Welbeck: il Brighton pareggia in casa del Crystal Palace

LONDRA (INGHILTERRA) - Finisce 1-1 la sfida del Selhurst Park di Londra tra Crystal Palace e Brighton. La formazione di Roberto De Zerbi va sotto nel recupero del primo tempo con Jordan Ayew ma riacciuffa il pareggio all'83 grazie al gol dell'ex Arsenal Welbeck. Altro pareggio per la squadra di Roy Hodgson che solo sabato era riuscita a fermare il City di Pep Guardiola sul 2-2 all'Etihad. Sfuma così una vittoria che manca da sette turni, dal 2-0 al Burnley dello scorso 4 novembre. I Gabbiani dell'ex Sassuolo, invece, tornano a far punti dopo il ko dell'ultima giornata in casa dell'Arsenal capolista.