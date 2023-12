Zaniolo salva l'Aston Villa nel finale: contro lo Sheffield Utd è 1-1

L'Aston Villa fallisce il sorpasso sull'Arsenal in testa alla Premier League: la squadra di Unai Emery non va oltre l'1-1 interno contro lo Sheffield United che sfoggia una prestazione di tutto rispetto, sovvertendo i pronostici. Succede tutto nel finale di gara con gli ospiti in vantaggio all'87° minuto grazie alla rete del solito Archer che sfrutta al meglio l'assist di Hamer. E' un gol che sa di beffa ma a ripristinare l'ordine delle cose ci pensa Nicolò Zaniolo che al 97°, in pieno recupero, buca Foderingham e regala il pari ai Villans. In classifica, Unai Emery aggancia momentaneamente Arteta impegnato oggi sul campo del Liverpool. Resta penultimo lo Sheffield United a quota 9 punti.