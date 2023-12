Diretta Liverpool-Arsenal ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Liverpool e Arsenal si affrontano nel 18° turno di Premier League per un emozionante scontro al vertice. I Gunners sono primi in classifica con 39 punti, con i Reds che inseguono a quota 38. Entrambel le squadre, con 15 reti al passivo, presentano le migliori difese del campionato inglese. La squadra di Klopp viene dal pareggio casalingo contro il Manchester United mentre la formazione guidata da Arteta nello scorso turno ha vinto in casa contro il Brighton.