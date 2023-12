Gabriel apre, Salah pareggia: l'Arsenal resta in vetta a +1 sul Liverpool

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dopo il big match del 18° turno di Premier League restano invariate le gerarchie della classifica con l'Arsenal che mantiene la vetta a +1 sul Liverpool uscendo con un pareggio dallo scontro diretto ad Anfield. Un punto che permette ad Arteta di festeggiare il Natale con il primato, Klopp resta secondo in compagnia dell'Aston Villa di Unai Emery. Un pareggio che accontenta soprattuto il City ora distante 6 punti dalla testa della classifica, ma con una gara da recuperare dopo la festa per il trionfo nel Mondiale per Club.

Premier League, la classifica

Liverpool-Arsenal, la partita

Bastano 4' ai Gunners per sbloccare il match: calcio di punizione pennellato di Odegaard per la testa di Gabriel che anticipa la difesa avversaria infilando di testa alle spalle di Alisson. La risposta dei Reds è affidata a Salah che al quarto d'ora sfiora il pari accarezzando il palo per poi trovarlo al 30' con un sinistro da posizione defilata che non lascia scampo a Raya. L'equilibrio dell'intervallo resiste nei primi 25' della ripresa con nessuna delle due squadre che riesce a costruire occasioni pericolose. Klopp prova a cambiare con Nunez, Gravenberch ed Elliott; Arteta risponde con Trossard e Nketiah. Al 73' è Alexander-Arnold a provarci ma la sua conclusione si stampa sulla traversa, all'82' Havertz reclama per un rigore che arbitro e Var non ravvisano e dopo 5' di recupero di chiude sull'1-1 il big match di Anfield.