Diretta Wolverhampton-Chelsea ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Divise in classifica da soli tre punti, Wolverhampton e Chelsea si sfidano alle 14 al Molineux nel match di Premier League della vigilia di Natale. Entrambe le formazioni hanno iniziato male la stagione e sono reduci da tre ko nelle ultime cinque. Sconfitte arrivate tutte lontano da Stamford Bridge per i Blues di Pochettino , vogliosi di riscatto dopo aver conquistato il pass per le semifinali di Carabao Cup grazie al successo ai calci di rigore contro il Newcastle. I Lupi, invece, dopo le sconfitte a inizio stagione contro Brighton (4-1) e Crystal Palace (3-2), hanno inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi (tre vittorie, due delle quali contro Manchester City e Tottenham, e altrettanti pareggi) tra le mura amiche, dove non perdono dallo scorso 3 settembre.

Wolverhampton-Chelsea: diretta tv e streaming

Wolverhampton-Chelsea, gara valida per la 18ª giornata di Premierl League, è in programma alle ore 14 al Molineux e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Chelsea

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sá; Kilman, Toti, Dawson; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Ait-Nouri; Cunha, Hwang. Allenatore: O'Neil.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson. Allenatore: Pochettino.

