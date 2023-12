Manchester United, Ratcliffe acquista il 25% del club: comunicato ufficiale

Le parole di Avram e Joel Glazer

I co-presidenti e direttori esecutivi, Avram Glazer e Joel Glazer, hanno dichiarato: “Siamo lieti di aver siglato questo accordo con Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Nell’ambito della revisione strategica annunciata a novembre 2022, ci siamo impegnati a esaminare una varietà di alternative per contribuire a migliorare il Manchester United, concentrandoci sul raggiungimento del successo per le nostre squadre maschili, femminili e dell’Academy. Sir Jim e INEOS apportano al Club una vasta esperienza commerciale e un significativo impegno finanziario. E, attraverso INEOS Sport, il Manchester United avrà accesso a professionisti esperti e ad alte prestazioni, esperti nella creazione e nella guida di squadre d'élite sia all'interno che all'esterno del gioco. Il Manchester United ha persone di talento in tutto il Club e il nostro desiderio è quello di migliorare sempre ad ogni livello per aiutare i nostri grandi tifosi ad avere più successo in futuro”.