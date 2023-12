Diretta Manchester United-Aston Villa ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Manchester United affronta l'Aston Villa a Old Trafford nel 19° turno del campionato di Premier League. I Red Devils sono ottavi in classifica con 28 punti e hanno rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate senza trovare la via del gol, perdendo contro Bournemouth e West Ham e pareggiando contro il Liverpool. L'Aston Villa di Emery invece condivide il secondo posto in graduatoria con il Liverpool a quota 49, viene dal pareggio casalingo con lo Sheffield United e presenta uno degli attacchi più prolifici di Premier con 38 gol all'attivo.