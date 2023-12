Guardiola: "La gente aspetta il mio fallimento o mi elogia senza capire..."

Pep Guardiola si scrolla da dosso le perplessità che circondano il suo Manchester City: "Questo è il business. Quando non vinci non sei niente, zero, e per quanto vinci vogliono che tu fallisca più che mai. Ho sentito che fin dal primo giorno a Barcellona la gente stava aspettando di vedermi in difficoltà".

Everton-Manchester City, lo sfogo di Guardiola Alla vigilia della sfida in trasferta con l'Everton, valida per la diciannovesima giornata di Premier League, Guardiola ha aggiunto: "Quello che abbiamo vinto, i titoli, è incredibile. La gente dice 'quanto giocano bene, la metodologia, quanto è geniale' ma è perché vinciamo. Non capiscono niente di quello che facciamo, ma danno solo merito perché vinciamo. Bisogna imparare a guardare oltre. Nel momento in cui non vinci ci saranno dei dubbi, ma questo rende ancora tutto più bello. Viene da dire: Va bene. Dubita ancora. Vedremo cosa succede...".

Guardiola all'attacco: "Se non vinciamo è sempre un disastro" Guardiola ha aggiunto e concluso: "L'ho detto qualche giorno fa quando abbiamo giocato incredibilmente bene contro Crystal Palace, Liverpool e Tottenham e non abbiamo vinto. È la prova concreta che a loro non importa il nostro modo di giocare. Abbiamo giocato in un modo molto vicino al nostro miglior livello, ma non se non vinciamo è una crisi, un disastro..."

