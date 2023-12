Chelsea, Pochettino: "Sapevamo sarebbe stata dura. E le cose peggiorano"

Alla vigilia di Chelsea-Crystal Palace ha parlato in conferenza stampa Maurizio Pochettino. L'allenatore dei Blues è stato onesto nell'analisi in vista del match valido per la diciannovesima giornata di Premier League, che arriva dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Wolverhampton: "Sapevamo che sarebbe stata dura quest'anno, ma non saremmo aspettati così dura. E a causa di infortuni e squalifiche la situazione peggiora".