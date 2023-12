La Premier League celebra il Brighton e De Zerbi: "Il manager perfetto"

"Dobbiamo divertirci con la palla. Non esiste la paura. Non voglio che la squadra giochi ricorrendo alle palle lunghe, odio le seconde palle. Il mio lavoro è mettere i giocatori nelle condizioni di esprimere loro qualità. Per fortuna al Brighton ho la possibilità di allenarne tanti davvero bravi". Così Roberto De Zerbi, manager del Brighton, ha parlato della sua filosofia di gioco in un cortomettraggio realizzato dalla Premier League per raccontare la favola del club inglese.

"Con De Zerbi il Brighton gioca sempre per vincere" Dall'orlo del fallimento alla risalita e graduale dalle serie minori fino alla Premier League con la storica qualificazione all'Europa League: nel video caricato dall'account ufficiale della società inglese vengono ripercorse le tappe di una storia da film con il commento di fan, addetti ai lavori e calciatori. Fatboy Slim, dj e tifosi del Brighton ha parlato di De Zerbi spiegando: "Ti senti come in soggezione in sua presenza. Credo che i giocatori provino lo stesso. Ha un grande carisma e presta grande attenzione ai dettagli. Lui é l'allenatore perfetto. Sembra che la squadra entri in ogni stadio convinta di poter vincere".

Mitoma, Estupinan e Gilmour all'unisono: "De Zerbi è strabiliante" L'esterno d'attacco giappone Karou Mitoma ha aggiunto: "Spiega sempre come passare la palla e i movimenti a ogni singolo giocatore". Il terzino sinistro Pervis Estupinan ha sottolineato: "È un allenatore davvero appassionato di calcio. Lavora duro". Il mediano Billy Gilmour ha concluso: "Ha un modo strabiliante di vedere il calcio". I tifosi del Brighton hanno ricordato, invece, gli inizi di De Zerbi al posto di Graham Potter. Un fan ha detto: "Quando Potter passato al Chelsea ho pensato che la nostra parabola stesse per diventare discendente, non conoscevo De Zerbi, ho detto: 'Vediamolo'. Abbiamo sfidato il Chelsea di Potter e lo abbiamo fatto a pezzi". Plusvalenze, risultati e quelle parole di Guardiola che rimbombano: "De Zerbi sta costruendo un Brighton che può diventare la squadra più forte al mondo".

