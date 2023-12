De Zerbi, Brighton-Tottenham: "Perché mi piace Postecoglou. Il Natale..."

Tempo di tornare in campo per il Brighton di Roberto De Zerbi . La squadra allenata dal tecnico italiano è redue da tre gare senza successi (nell'ultimo turno è arrivato u n pareggio contro il Crystal Palace ). Domani ad attendere i Seagulls al Falmer Stadium ci sarà il Tottenham di Ange Postecoglou , attualmente in piena lotta per la zona Champions League .

De Zerbi elogia Postecoglou e Tottenham

Alla vigilia del match De Zerbi, celebrato nelle scorse ore dalla Premier League con un cortometraggio, ha parlato in conferenza stampa. Vacanze di Natale per staccare? Neanche per sogno: "Le ho trascorse pensando al calcio e parlando di calcio. Abbiamo una partita difficile domani". E a proposito degli avversari, grandi elogi per Spurs e il tecnico greco: "Postecoglou mi piace davvero tanto. Quando parla nelle conferenze stampa o nelle interviste mi piace molto. Giocano un ottimo calcio. Adoro il loro stile. In termini di personalità in campo è una delle migliori squadre in questo momento".

Brutte notizie dall'infermeria per il Brighton: "Abbiamo almeno 8 infortunati. Tra questi c’è anche Mitoma, che sarà assente per 4-6 settimane, difficilmente partirà per la Coppa d’Asia. Estupinan, invece, ha recuperato e potrà essere almeno in panchina". Il Brighton è squadra di giovani, con i relativi up&down, normali nelle fasi di crescita, ma per De Zerbi non è un problema: "Sapete che dico sempre la mia verità, parlo in maniera onesta. Amo lavorare in questo club, con la sua policy, e finché mi piacerà lavorare in questo modo sarà un onore per me". Infine sul mercato: "Ho le idee chiare, ma sono domande da rivolgere al club, l’attenzione ora deve essere sul campo".