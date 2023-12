Tris in rimonta del City, Chelsea ok. Wolves, gol ex Juve: lo ricordate?

Il Manchester City torna alla vittoria in Premier League dopo il pareggio interno contro il Crystal Palace. I Citizens di Guardiola sono scesi in campo in trasferta contro l'Everton e si sono imposti in rimonta con il risultato finale di 3-1. Il match inizia male per gli ospiti, che vanno sotto nel punteggio al 29' dopo la rete di Harrison. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio, ma nel secondo tempo la musica cambia. Il City alza la pressione e risulta più preciso negli attacchi: al 53' è Foden a ristabilire la parità. Al 64' tocca poi a Julian Alvarez trasformare il calcio di rigore per ribaltare il risultato. A chiudere i giochi ci pensa Bernardo Silva con un pallonetto delizioso. Vittoria fondamentale per la squadra di Guardiola che, reduce dalla vittoria nel Mondiale per club, sale al quarto posto con 37 punti in classifica.