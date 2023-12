Diretta Brighton-Tottenham ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Alle ore 20.30 , il Brighton ospita all'Amex Stadium il Tottenham in un match valido per la 19ª giornata di Premier League . La formazione di Roberto De Zerbi è reduce dall'1-1 in casa del Crystal Palace ed attualmente occupa il nono posto con 27 punti . Gli Spurs di Ange Postecoglu , invece, sono quinti a sei punti dalla capolista Liverpool. La formazione londinese sembra ormai essersi messa alle spalle il periodo peggiore: tra novembre è dicembre, infatti, ha racimolato solo un punto in cinque incontri. Ora, però, ha inanellato una striscia di tre successi di fila battendo Newcastle (4-1), Nottingham Forest (2-0) ed Everton (2-1). Dopo la sconfitta per 3-1 contro il West Ham dello scorso agosto, il Brighton è rimasto imbattuto nelle successive sette partite casalinghe di Premier League (3V, 4N). Tre degli ultimi quattro ko casalinghi dei Seagulls nel torneo sono arrivati contro squadre di Londra (Arsenal, Fulham, West Ham).

Brighton-Tottenham: diretta tv e streaming

Brighton-Tottenham, sfida valida per la 19ª giornata di Premier League, è in programma alle ore 20.30 all'Amex Stadium di Brighton e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Max (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Brighton-Tottenham

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Buonanotte; Ferguson. Allenatore: Roberto De Zerbi

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. Allenatore: Ange Postecoglu.

