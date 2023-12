Diretta Arsenal-West Ham ore 21.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Arsenal riceve il West Ham nel 19° turno di Premier League e ha l'opportunità di tornare al primo posto della classifica del campionato inglese. I Gunners infatti sono secondi con 40 punti, con il Liverpool primo a quota 42, e presentano la migliore difesa del torneo con 16 reti al passivo. Nello scorso turno hanno pareggiato 1-1 proprio in casa sei Reds. Il West Ham, invece, viene da due vittorie di fila senza prendere reti (contro Manchester United e Wolverhampton) e occupano la settima posizione con 30 punti.

Dove vedere Arsenal-West Ham: diretta tv e streaming

La partita tra Arsenal e West Ham è in programma alle ore 21.15 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e NOW.

Arsenal-West Ham, probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Bowen, Paqueta. Allenatore: Moyes.

