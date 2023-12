De Zerbi stende il Tottenham. Arsenal ko con il West Ham, Liverpool primo

Il Brighton di Roberto De Zerbi torna alla vittoria in Premier League dopo tre turni senza successi. Nel match valevole per la 19esima giornata del campionato inglese i Seagulls si sono imposti con il netto risultato di 4-2 in casa contro il Tottenham . A sbloccare la sfida all'11' ci ha pensato Hinshelwood su assist di Joao Pedro prima del raddoppio del brasiliano su calcio di rigore al 23'. L'inerzia della partita cambia con la squadra di Postecoglou che prova a rialzare la testa creando diverse palle gol, soprattutto con Richarlison . L'attaccante degli ospiti realizza addrittura due reti ma in entrambi i casi i gol vengono annullati per fuorigioco. Nel momento migliore degli Spurs ecco che il Brighton chiude la sfida con un grandissimo gol dalla distanza di Estupinan . A firmare il poker ci pensa ancora Joao Pedro che realizza così la sua doppietta personale ancora su calcio di rigore, mentre sono inutili le reti di Veliz (la prima in Premier League) e Davies nel finale. La squadra di De Zerbi si porta così all'8º posto in classifica superando il Newcastle .

Arsenal ko con il West Ham

Al comando della Premier resta il Liverpool con l'Arsenal che cade in casa per 3-0 nel derby contro il West Ham. Sciupa l'occasione di mantenere il primato la formazione di Arteta che dopo il pari nello scontro diretto contro i Reds compie il passo falso nel match dell'Emirates contro gli Hammers di Moyes. Al 13' mega pasticcio della difesa dell'Arsenal con Soucek che ne approfitta per sbloccare il match: serve una lunga revisione Var per confermare la rete con l'assist di Bowen arrivato sul filo della linea di fondo. La risposta dei padroni di casa è affidata prima a Saka, che costringe Areola a superarsi in corner, poi a Martinelli, che da dentro l'area manda fuori di poco. Prima dell'intervallo è ancora Saka a provarci, questa volta è il palo a dirgli di no. Ad inizio ripresa passano ancora gli ospiti: cross da calcio d'angolo per la testa di Mavropanos che pizzica la traversa e raddoppia al minuto 55. Gli uomini di Arteta comandano il gioco e creano tane occasione senza riuscire però ad affondare il colpo, anzi al 95' è Rice a combinare il pasticcio che porta Benrahma sul dischetto per il tris, Raya respinge. Liverpool 42, Arsenal 40 e City con una partita in meno a quota 37 pronto a rifarsi sotto; per il West Ham tre punti che valgono il 7° posto a -3 dal Tottenham.

Arsenal-West Ham, tabellino e statistiche