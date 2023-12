Grealish, furto shock: ladri in villa con la famiglia che lo guardava in tv

Brutta sorpresa al rientro a casa per Jack Grealish dopo la vittoria a Goodison Park sull'Everton di mercoledì sera. L'abitazione del giocatore del Manchester City è stata svaligiata mentre era in campo: secondo il "Telegraph" nessuno dei familiari che si trovava all'interno dell'abitazione durante il furto è stato aggredito ma sarebbero stati portati via gioielli e orologi per un bottino attorno al milione di euro. Al momento nessun arresto, la polizia del Cheshire ha lanciato un appello perché chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini si metta in contatto con gli inquirenti.