Traorè ha la malaria: l’annuncio del Bournemouth, come sta l’ex Sassuolo

BOURNEMOUTH (Inghilterra) - Il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola ha dichiarato in conferenza stampa che il centrocampista Hamed Traoré è stato ricoverato in ospedale per malaria. Perdono una pedina importante le Cherries anche e soprattuto in chiave mercato con tanti club interessati ell'ex Empoli e Sassuolo. Traoré, come comunicato dal suo allenatore, ha contratto la malattia e ora dovrà stare fuori un pò di tempo. Il Milan, club tra i più decisi a puntare sul classe 2000, dovrà dunque rivedere il suo obiettivo per la finestra invernale di calciomercato.