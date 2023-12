L'Aston Villa non molla: in vetta col Liverpool. Palmer trascina il Chelsea

Dopo la vittoria interna contro il Crystal Palace, il Chelsea vince ancora in Premier League e stavolta lo fa in trasferta sul campo del Luton per 3-2. Alla doppietta di Palmer si aggiunge la firma di Madueke ma i Blues rischiano di sprecare il tutto nel finale, quando i padroni di casa sfiorano la rimonta dopo le reti di Barkley e Adebayo. In classifica la squadra di Pochettino sale a quota 28 punti, scavalcando i Wolves e avvicinandosi al Newcastle. Il Luton torna alla sconfitta dopo due successi di fila e resta fermo al terzultimo posto ad una sola lunghezza dalla zona salvezza. Il Manchester City batte lo Sheffield Utd per 2-0 grazie alle firme di Rodri e Alvarez e aggancia l'Arsenal al secondo posto a quota 40 punti. Vola invece l'Aston Villa che batte all'ultimo respiro il Burnley e raggiunge il Liverpool in testa alla Premier League: di Bailey, Diaby e Douglas Luiz su rigore le firme della squadra di Unai Emery, di Amdouni e Foster le reti degli ospiti.