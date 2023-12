Lutto per l'ex Juve: fuori dai convocati, club con fascia nera al braccio

Lutto per Mario Lemina: l'ex centrocampista della Juventus ha perso il padre, già ricoverato in ospedale da lungo tempo a causa di una malattia che ha finito per togliergli la vita. Oggi, nel match di Premier League contro l'Everton, non è stato neanche convocato mentre tutta la squadra è scesa in campo con il lutto al braccio. Nella scorsa partita contro il Chelsea, Lemina aveva dedicato al suo gol al padre, rivelando le condizioni complicate in cui già si trovava. La conferma della dipartita del papà di Lemina è arrivata sui canali social del Wolverhampton, che hanno fatto le condoglianze al centrocampista del Gabon.