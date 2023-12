Ratto alla festa City con la Champions: corsa e disgusto in campo

MANCHESTER (Inghilterra) - In occasione del match casalingo, vinto poi per 2-0 contro lo Sheffield United, il Manchester City ha colto l'occasione di mostrare ai suoi tifosi tutti i trofei vinti in questa pazzesca stagione: la Premier League, la Champions League, l'FA Cup, la Supercoppa Europea ed infine il Mondiale per Club conquistato settimana scorsa contro il Fluminense. Grande festa con anche un intruso inaspettato: durante la pausa del primo tempo è apparso un ratto sul manto erboso dell'Etihad Stadium catturando l'attenzione delle telecamere che lo hanno inseguito durante la sua corsa e dei presenti rimasti sorpresi dalla presenza del roditore.

Guardiola: miglior allenatore 2023

Presenza del ratto a parte è stata un giornata di gloria per i Citizend di Pep Guardiola che ha vinto il premio come miglior allenatore di club del 2023. Il trofeo, assegnato dall'IFFHS (Federazione Internazionale di storia e statistica del calcio). Per l'ex allenatore del Barcellona si tratta della terza volta come miglior allenatore dell'anno, dopo i successi del 2009 e 2011 con i blaugrana. Il manager dei Citizens ha totalizzato la bellezza di 281 punti nelle votazioni, vincendo nettamente il confronto col terzetto italiano alle sue spalle composto da Ancelotti, Spalletti ed Inzaghi. Con i 5 titoli quest'anno con il City Guardiola è salito a quota 37 trofei vinti in carriera, dal 2008 nessuno come lui visto che al 2° posto c'è Gallardo con 15 e poi Mourinho con 14 seguito dall'accoppiata azzurra Allegri (13) e Ancelotti (12).