De Zerbi e un possibile futuro al Foggia: “Tornerà, ci metto la firma”

"Sono sicuro che De Zerbi tornerà al Foggia" - lo ha detto il vicepresidente dei rossoneri, Emanuele Canonico , alla trasmissione Il Pallone in Poltrona. L'allenatore del Brighton , prima di vincere le partite in Premier League , ha fatto molta gavetta e ha lasciato bei ricordi anche in Puglia. Ha vestito la maglia dai satanelli anche da giocatore, vincendo il campionato di Serie C. Poi si è ripetuto da tecnico, sviluppando la sua filosofia offensiva e conquistando la Coppa Italia di Lega Pro. Un legame poi non si è mai spezzato.

De Zerbi e il legame con Foggia: le dichiarazioni di Canonico

L'amore di De Zerbi per la città è ancora vivo, come ricordato spesso anche dal tecnico. Canonico ha scaldato la fantasia dei tifosi con delle dichiarazioni da sognatore: "Il suo percorso è giusto: ora è al Brighton e sta facendo un ottimo lavoro, mi auguro che vinca tutto. Metto la firma che non oggi, tra dieci anni, tornerà a Foggia". Il vicepresidente ha poi confermato la famosa telefonata dello scorso anno fatta all'allenatore per avere qualche consiglio per rilanciare il club: "Siamo stati un’ora al telefono. Tifa veramente il Foggia ed era onorato di aver ricevuto la chiamata". Poi si è parlato anche di calciomercato e in particolare del possibile scambio con l'Avellino che vedrebbe in biancoverde Garattoni e in rossonero Falbo e Marconi: "Solo tante chiacchiere, come il discorso degli allenatori accostati a noi, non c’è mai stato nulla di vero. Il Foggia deve entrare prima nel cuore, quando si diventa tifosi si riesce a dare il 110%: chi non vuole sudare la maglia deve andare via., è il momento giusto per farlo. Poi non ci faremo trovare impreparati sul mercato".