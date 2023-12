Arsenal, tonfo a casa del Fulham! Il Tottenham a torna vincere

LONDRA (Inghilterra) - La 20ª giornata della Premier League si chiude a Londra con l'Arsenal che cade 2-1 contro il Fulham a Craven Cottage, un ko che consente al Liverpool (una partita in meno) e all'Aston Villa di chiudere il 2023 al comando della classifica a quota 42 punti. Gunnera alle spalle con 40 insieme al City (una gara in meno). Dopo 4' i Gunners sbloccano il parziale: tiro di Martinelli, para Leno ma Buakyo Saka è vigile e al posto giusto realizzando il tap-in dell'1-0. I padroni di casa però non demordono e al 28' Jimenez pareggia. L'Arsenal non spinge più e al 59', in una carambola ina rea sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il vantaggio dei Cottagers con il giamaicano De Cordova-Reid lesto nell'area piccola a trafiggere il portiere. Nell'ultima mezz'ora si abbatte un nubifragio che complica ulteriormente le chance di pareggio per i ragazzi di Arteta alla seconda sconfitta consecutiva (3 nelle ultime 6).