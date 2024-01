De Zerbi, West Ham-Brighton: "Mitoma? Sorpresa la chiamata del Giappone"

Quattro punti nelle ultime due gare disputate per il Brighton di De Zerbi per chiudere il 2023 in modo positivo. Uun'iniezione di fiducia importante per ripartire con l'entusiasmo giusto nel nuovo anno in vista della sfida importante contro il West Ham . La vittoria per 4 a 2 contro il Tottenham del 28 dicembre ha riportato i Seagulls in corsa per il sesto posto, occupato proprio dagli Hammers. Tre sono i punti a separare le due formazioni e in conferenza stampa alla vigilia del match ha parlato proprio il tecnico Roberto De Zerbi .

West Ham-Brighton, le quote del match

West Ham-Brighton, conferenza De Zerbi

Roberto De Zerbi ha analizzato la prossima sfida contro il West Ham: "È una buona squadra, hanno uno stile di gioco chiaro. È una competizione molto dura e per vincere qualsiasi partita in Premier League devi giocare al meglio e spingere per tutti i 90 minuti". Sul momento della squadra: "Lavorare senza 10-12 giocatori sta diventando difficile, ma ho grandi giocatori, grandi ragazzi, e per questo stiamo lottando". Sugli infortuni: "Igor Julio salterà la gara di domani, recuperiamo Buonanotte e Webster, anche se quest'ultimo non in condizione per giocare dall'inizio". Poi il tecnico ha parlato della convocazione di Mitoma con il Giappone: "Sono sorpreso perché il mio staff medico mi ha detto che Mitoma ha bisogno di quattro o sei settimane per il suo infortunio. Per me è difficile pensare che possa giocare in Coppa d'Asia. Sono un fan di Mitoma e di tutti i miei giocatori, quindi se possono giocare per la loro nazionale, sono molto felice e molto orgoglioso". Sugli elogi a Milner: "E' un giocatore con una grande energia e attitudine. E penso che lui possa giocare per altri anni ancora. Le sue qualità sono chiare, ma l'attitudine che sta mostrando è molto più importante. Lui ha vinto tanto in carriera e ha giocato per grandi club e quando lo vedo in allenamento è incredibile". In chiusura ha parlato di mercato: "Sarmiento? Non abbiamo ancora parlato di lui, ma penso che andrà in prestito per giocare con un'altra squadra. Forse ha bisogno di giocare visto che ha deciso di andare via all'inizio della stagione. Non so se abbia cambiato idea o piano. E' un buon giocatore e può essere importante per noi, sicuramente in questo momento con tanti infortuni, ma dobbiamo parlare con il direttore sportivo".