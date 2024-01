Liverpool e Salah show: poker al Newcastle, Klopp in vetta a +3 sull'Aston Villa

Una vittoria sofferta, meritata e di grande importanza. Il Liverpool inizia il 2024 nel migliore dei modi, portando a casa un successo per 4-2 sul Newcastle in un match valido per la 20ª giornata di Premier League . Nel primo tempo la squadra di Jurgen Klopp crea tente occasioni, si vede annullare il gol di Luis Diaz , poi al 22' Salah si fa respingere il rigore calciato da un ottimo Dubravka , quindi al 36' tocca agli ospiti gioire per il gol di Burn che poi verrà annullato per offside.

Secondo tempo spettacolare: sei gol in 45'!

Nella ripresa, al 49', Salah si riscatta e saluta Anfield prima della partenza per la Coppa d'Africa segnando la rete dell'1-0, ma il Newcastle non molla e al 54' pareggia con Isak. Il Liverpool riprende subito a macinare gioco e al 74' Jones, su assist di Diogo Jota, sigla il 2-1. Quattro minuti dopo Gapko prova a chiudere la partita mettendo dentro il 3-1, ma i Magpies non si arrendono e all'82' Botman rimette in gara il Newcastle segnando il 3-2. Non è finita, c'è tempo per il secondo rigore battuto da Salah che questa volta non sbaglia e fissa il risultato sul 4-2. Vince il Liverpool che comincia l'anno guardando tutti dall'alto con i suoi 45 punti in 20 partite, a +3 sull'Aston Villa di Unay Emery, a +5 sul Manchester City di Pep Guardiola (che deve ancora recuperare un match) e sull'Arsenal di Mikel Arteta.