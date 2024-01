Perdere la fede...e ritrovarla: Liverpool, Klopp e la magia di Anfield

L'allenatore si è accorto subito di aver perso l'anello e ha iniziato a cercalo, chiedendo anche l'aiuto di uno steward. Poi, dopo qualche secondo di apprensione, grazie a un cameraman di SkySports il tecnico tedesco lo ha ritrovato, baciato e rimesso al dito davanti alla telecamera. "Oh mio Dio, sarebbe stato davvero… L'avevo già perso una volta e c'è stato bisogno di un sub professionista perché l'avevo perso in mare. Sono felice. Ora l'ho perso nell’esultanza finale, poi per fortuna l’ho ritrovato. In ogni partita del Liverpool perdo anche uno o due kg, ma che bello, abbiamo vinto. Il cameraman che ha ritrovato la mia fede nuziale è il mio nuovo eroe” ha detto poi Klopp ai microfoni di Sky Sport.

Chi è Ulla Sandrock, la moglie di Jurgen Klopp

La moglie di Klopp si chiama Ulla Sandrock ed è una scrittrice per bambini. I due hanno una relazione dal dicembre 2005 e si sono conosciuti mentre lei lavorava come cameriera durante l'Oktoberfest di Monaco. Ulla Sandrock è stata anche soprannominata "la First Lady" in Germania per la sua relazione con Klopp e per le sue numerose iniziative benefiche (ha anche lavorato come infermiera a Nairobi).