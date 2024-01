Arsenal, la “solita” crisi dei Gunners: stavolta Arteta rischia davvero

Sta diventando una triste abitudine. I tifosi dei Gunners rischiano di rivivere anche quest'anno quella che nel film "Ricomincio da capo" era "la giornata della marmotta", quando il povero Bill Murray era costretto a vivere seguendo il ripetersi di un clichè nel quale rimaneva imprigionato. La crisi dell' Arsenal non manca mai. Quella nel finale della scorsa stagione costò il titolo in Premier League, con gli uomini di Arteta che dopo essere stati a lungo in vetta alla classifica si videro superati dal devastante Manchester City che si avviava a firmare il Triplete con Pep Guardiola.

Allora il mese nero fu aprile: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta (il 4-1 all'Etihad), a maggio arrivò poi anche la mazzata della sconfitta casalinga con il Brighton di De Zerbi e ciao ciao Premier. Il secondo posto fu comunque il miglior risultato dal 2016, ma non bastò a placare la sete per quel successo finale, che manca ormai da diciannove anni. L'ultimo Arsenal campione d'Inghilterra è quello di Arsène Wenger con Henry capocannoniere (30 gol), Lehmann tra i pali, Sol Campbell re della difesa, Vieira, Gilberto Silva e Pires i "mammasantissima" del centrocampo, Bergkamp ad illuminare con classe e fantasia che all'Inter aveva mostrato solo in parte.

La frenata di fine anno

I tifosi della squadra da più tempo presente nella massima serie del campionato d'Oltremanica, si aspettano che venga finalmente dato un seguito a quel tredicesimo titolo. Qualcosa d'importante si sta però già rompendo anche in questa stagione. L'Arsenal ha chiuso il 2023 con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite: 1-1 a Liverpool poi lo 0-2 in casa con il West Ham e il 2-1 a Craven Cottage, la casa del Fulham. E in un amen la vetta della classifica è diventata distante cinque punti (comandano i Reds di Klopp). I temi sul tavolo sono tanti. A cominciare dal portiere: sembra che la squadra non si senta più così sicura con Raya, spagnolo come Arteta; magari potrebbe essere utile tornare a dare fiducia a Ramsdale, che aveva iniziato da titolare seppure incassando quattro gol nelle prime quattro partite. I vari Saka, Nketiah e Martinelli, tutta gente di qualità, devono fare il salto per non rischiare di finire nel lungo elenco degli eterni incompiuti. Odegaard è il più continuo, ma manca anche un vero e proprio finalizzatore: Gabriel Jesus non lo è. Havertz cos'è esattamente: punta, seconda punta, mezzala?

Arteta, ci sei?

Ma è chiaro che prima di tutto debba essere Arteta a trovare qualche alternativa sul piano del gioco, troppo spesso uguale a se stesso con il rischio di renderlo prevedibile. Lui che all'Arsenal si fece apprezzare come centrocampista di qualità, è sulla panchina dei Gunners dal dicembre 2019 e dopo aver superato momenti di crisi come l'attuale, in ogni campionato da quando guida questa squadra, quattro anni dopo deve dare un segnale diverso a tutto l'ambiente. È lui la vera stella cometa per tornare ad essere i più grandi? O sarà meglio puntare su un'altra guida? Lo stesso ambiente deve sapersi evolvere, specchiandosi meno in se stesso e in una nobiltà del passato che non tornerà se non verrà fatto un qualcosa in più. La Premier dell'Arsenal ricomincerà solo il 20 gennaio con il match casalingo al cospetto del Crystal Palace. Nel frattempo domenica ci sarà il terzo turno della Fa Cup all'Emirates Stadium proprio con il Liverpool. Cercasi upgrade per rivivere una "Febbre a 90°".