Il Chelsea stecca: la prima semifinale va al Middlesbrough

Nella semifinale di andata di Carabao Cup, gli uomini di Pochettino cedono la scena ai padroni di casa del Middlesbrough, che con la complicità dei gravi errori in difesa degli avversari – gli stessi che spiegano parte della stagione dei Blues – passano in vantaggio nella prima metà di gioco. Gli ospiti vanno vicini al gol ma sprecano diverse occasioni. Serata nera per l’ex City Cole Palmer. Il Middlesbrough è ora chiamato a completare l’impresa nel match di ritorno in programma a Stamford Bridge il 23 gennaio.