Il Chelsea vince ancora grazie a Palmer: suo il rigore che stende il Fulham

Nella 21esima giornata di Premier League, il Chelsea batte in casa il Fulham nel derby della West London ottenendo così la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Pochettino sblocca la gara al quarto minuto di recupero del primo tempo grazie ad un rigore firmato da Palmer. In classifica, i londinesi salgono all'ottavo posto agganciando il Brighton di De Zerbi a quota 31 punti. Il Fulham, invece, torna a perdere in campionato dopo la vittoria interna contro l'Arsenal e in classifica resta ancorato al 13esimo posto a quota 24 punti.